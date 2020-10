Die über das Wochenende deutlich gestiegenen Fallzahlen im Landkreis Germersheim sind auf eine Infektionskette in einer Senioreneinrichtung in Neuburg zurückzuführen, so die Kreisverwaltung. Dort sind vier Pflege-/Hilfspersonen sowie neun Bewohnerinnen und Bewohner positiv getestet worden. Die gestiegene Zahl führte dazu, dass der Landkreis Germersheim im Rahmen des Warn- und Aktionsplans des Landes auf gelb gestellt wurde. Es handele sich bisher um ein sehr lokales Ausbruchgeschehen, so die Kreisverwaltung: „Es ist eine kleine Struktur, die aktuell keine Beteiligung des restlichen Kreises verursacht hat.“ Der Landkreis Germersheim habe unmittelbar mit Bekanntwerden der ersten positiven Ergebnisse mit der Umfeldermittlung/Kontaktnachverfolgung begonnen. Mit einem hohen Personal- und Zeitaufwand werden und wurden Kontaktpersonen ermittelt, individuell betrachtet und individuell Maßnahmen eingeleitet. Entsprechende Testungen werden und wurden angeordnet. Generell sei für eine solche Ermittlung eine enge Zusammenarbeit und Auskunftsfreude der Betroffenen notwendig, so die Kreisverwaltung.

Insgesamt sind im Kreis derzeit 40 Menschen positiv getestet, 347 werden als gesundet aufgeführt, sechs Menschen sind verstorben.