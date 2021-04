Da die Neuinfektionswerte nach wie vor seit Wochen den Inzidenzwert von 100 im Landkreis Germersheim übertreffen, hat die Kreisverwaltung ihre Allgemeinverfügung jetzt bis zum 18. April verlängert. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz liegt der aktuelle Inzidenzwert bei 145,7 (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert bei 154,2. Die weiterführenden Schulen im Landkreis Germersheim starten am 12. April mit Präsenz-Wechselunterricht. Dies ist laut Kreis die zentrale Änderung in der neuen Allgemeinverfügung. Ansonsten bleibt es bei der Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr sowie einer verschärften Maskenpflicht auf ausgewiesenen Plätzen. Die freiwillige Selbsttestung an den Grund- und Förderschulen – das „Germersheimer Modell“ – wird nun landesweit auch auf die weiterführenden Schulen ausgeweitet. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 593 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 4579 Infizierte seit Beginn der Pandemie (+ 40 Fälle), Stand 9. April.

Statistik

VG Hagenbach: 339 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/49 aktuell positiv Getestete/270 Genesene/20 an oder mit Corona Verstorbene.

Wörth: 679/89/583/7

VG Kandel: 418/47/366/5

VG Jockgrim: 486/72/401/13

VG Rülzheim: 457/69/380/8

VG Bellheim: 560/92/440/28

Germersheim: 976/122/838/16

VG Lingenfeld: 664/53/592/19

Kreis GER: 4579/593/3870/116