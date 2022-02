Am Montagabend kam es erneut zu nicht angemeldeten Protestkundgebungen wegen der Corona-Auflagen und angemeldeten Demonstrationen gegen deren Kritiker. Nach Polizeiangaben gingen in der Südpfalz rund 300 Leute auf die Straße. In Bellheim waren es etwa 100 sogenannte Montagsspaziergänger und 30 Gegendemonstranten. In Landau, wo acht Leute kontrolliert wurden, waren es etwa 130 sogenannte Montagsspaziergänger und ebenfalls 30 Gegendemonstranten. Im Vorfeld sei auf verschiedenen Plattformen zur Teilnahme an den Kundgebungen aufgerufen worden. Die angemeldeten Demonstrationen seien störungsfrei verlaufen. Bei den nicht angemeldeten Kundgebungen habe sich die überwiegende Anzahl der Personen an die Corona-Regeln gehalten, Abstände seien eingehalten und Masken getragen worden.

Zudem gab es auf dem Landauer Rathausplatz eine Versammlung der Omas gegen Rechts unter dem Motto „Uffbasse! Haltung und Solidarität“. Die Versammlung mit rund 60 Teilnehmern verlief störungsfrei, berichtet die Pressestelle der Stadt Landau.