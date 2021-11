Das Corona-Schnelltestzentrum zieht vom Bürgerkeller des Rülzheimer Rathauses zurück in die „Dampfnudel“: Ab Donnerstag, 25. November, wird dort zum ersten Mal wieder getestet. Aufgrund des sich zuspitzenden Infektionsgeschehens und der Maßgabe der 3G-Regelung am Arbeitsplatz werden die Testmöglichkeiten wieder vermehrt in Anspruch genommen, sodass sich deren Abwicklung sich nach Mitteilung der Gemeinde im Bürgerkeller nicht mehr bewältigen lässt. Die „Dampfnudel“ habe zwischenzeitlich nicht mehr zur Verfügung gestanden, weil durch die Lockerungen wieder private Veranstaltungen möglich waren und die Halle dafür gebraucht worden sei. Durch den Anstieg der Corona-Fälle würden viele dieser Termine abgesagt. Gleichzeitig ermögliche die „Dampfnudel“ den Betrieb von deutlich mehr Teststationen und ein besseres Zuwegungskonzept für die Bürger. Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.