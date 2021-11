Die steigenden Fallzahlen machen sich auch in den Sitzungskalendern der verschiedenen Gremien im Landkreis bemerkbar. Egal ob Kreistag, Verbandsgemeinde oder Ortsgemeinde: Überall werden Sitzungen in größere Räume verlegt, die Hygieneregeln für die Veranstaltungen verschärft oder es wird direkt wieder von der Präsenzsitzung zu einer gestreamten Veranstaltung gewechselt. Diese Änderungen ergeben sich teilweise recht kurzfristig. Bürger, die an den Veranstaltungen teilnehmen wollen, können sich auf den Seiten der einzelnen Kommunen informieren.