Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bleibt auf hohem Niveau: 113,2 meldet das Landesgesundheitsamt in Koblenz am Donnerstag. Damit ist der Wert weiter doppelt so hoch wie der rheinland-pfälzische Durchschnitt, der bei 52,4 liegt.

Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 344 bestätigte positive Fälle, darunter sind 26 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich damit 3482 Kreisbürger seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. 99 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Statistik