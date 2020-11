Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 471 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 1634 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Das sind 52 mehr als am Freitag. An der Grundschule Wörth Dorschbergschule gibt es einen neuen positiven Fall. Die Klasse ist in Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung mit. Auch an der IGS Wörth Carl-Benz-Gesamtschule gibt es einen neuen positiven Fall. Die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 150 Infizierte sei Beginn der Pandemie / 39 aktuell infizierte Menschen / 107 gesundete beziehungsweise nicht mehr infizierte Menschen / 4 an oder mit Covid-19 Verstorbene Stadt Wörth: 235/48/185/2 VG Kandel: 139/47/91/1 VG Jockgrim: 135/22/112/1 VG Rülzheim: 153/48/103/2 VG Bellheim: 217/53/151/13 Stadt Germersheim: 357/126/229/2 VG Lingenfeld: 248/88/158/2