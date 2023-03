Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Hexennacht“ vor dem 1. Mai ist nicht mehr so vandalismusträchtig wie noch vor wenigen Jahren. „Viel hat sich auf ’Halloween’ im Oktober/November verlagert“, sagt ein Sprecher der Germersheimer Polizei. Dass in der Nacht zum Samstag dennoch verstärkt kontrolliert werden wird, liegt auch an der Corona-Ausgangssperre im Landkreis.

„Vor allem die Jungen haben ihre Hexennacht-Aktivitäten auf Halloween verlegt“, sagt Wolfgang Wayand von der Polizeiinspektion Germersheim. Es gebe also nicht weniger