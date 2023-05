Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mittlerweile verzichtet der Kreis darauf, nicht angemeldete Proteste vorab zu verbieten. Aber er schreibt eine Maskenpflicht vor. Daran halten sich die Demonstranten kaum – womit sie möglicherweise die Grundlage für ein neuerliches Verbot legen. Eine Einschätzung.

In Germersheim waren am Montagabend 26 Menschen ohne Masken unterwegs – ein Mann mit. Am Tag zuvor waren es einige mehr, doch viel weniger als an den vorangegangen Sonntagen. Sie wurden von