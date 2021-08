Angesichts der besonderen Leistungen und Belastungen während der SARS-CoV-2-Pandemie haben die Pflegekräfte in den südpfälzischen Kliniken nach Angaben des gemeinsamen Spitzenverbandes der Krankenkassen Sonderleistungen von insgesamt knapp 970.000 Euro als sogenannte Corona-Prämie 2.0 erhalten. Der Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit, Thomas Gebhart, sagte: „Die Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern, dem Vinzentius-Krankenhaus, den Asklepios Südpfalzkliniken sowie dem Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, haben in trotz einer durchgängigen Hochbelastungssituation der vergangenen anderthalb Jahre in einem ohnehin schon belastenden Arbeitsumfeld Großartiges geleistet. Ein bloßes Dankeschön genügt zur angemessenen gesellschaftlichen Honorierung nicht.“ Aber auch die Zahlung der Sonderprämien kann laut Gebhart nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein.