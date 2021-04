Weder Bank- noch Postdienstleistungen sind zurzeit in der Filiale in der Germersheimer Sandstraße zu bekommen. Darauf macht der Germersheimer Geschäftsmann Martin Kraus aufmerksam, der „wie viele andere auf Postdienstleistung angewiesen“ ist. Seit 19. April sei geschlossen. Heinz-Jürgen Thomeczek von der Deutschen Post verweist darauf, dass die Postbank geschlossen habe, aber alle Postdiensleistungen in Germersheim weiterhin zu erhalten seien. Der Standortfinder der Post nennt beispielsweise die Paketshops in der Sandstraße 16 und Ludwigstraße 5, die Packstationen bei Aldi und im Pennymarkt und die Postfilialen in den Kaufland Märkten sowie die Filiale der Raiffeisenstraße 8 in Sondernheim. Der Verweis auf Bellheim an der geschlossenen Filiale in der Sandstraße sei möglicherweise missverständlich. Dabei handle es sich um die nächste Postbankfiliale, nicht die nächste Poststelle.

Postbanksprecher Hartmut Schlegel sagte auf Nachfrage, „in der Tat hat es in der Filiale in Germersheim Infektionen mit dem Corona-Virus gegeben. Die Filiale wurde daraufhin am vergangenen Donnerstag Mittag unverzüglich geschlossen. Die Mitarbeiter, die Kontakt mit den Infizierten hatten, mussten sich unverzüglich in Quarantäne begeben.“ Die Filiale sei am Dienstag von einer Spezialfirma einer Sonderreinigung unterzogen worden. Nach derzeitiger Planung könne sie am 29. April wieder zu den regulären Zeiten öffnen, dann sei die Quarantäne der Mitarbeiter beendet.

Sendungen, die zum Zeitpunkt der Schließung in der Filiale zur Abholung bereit lagen, habe die Deutsche Post abgeholt und erneut zugestellt. „Unsere Kunden haben wir darüber durch Aushang informiert“, so Schlegel. „In diesem Aushang ist uns in der Tat ein Fehler unterlaufen: Wir haben als nächstgelegene Ausweichfiliale auf Bellheim verwiesen, obwohl es eine näher gelegene Partnerfiliale der Deutschen Post gibt. Diesen Fehler werden wir heute noch korrigieren und das Plakat austauschen.“