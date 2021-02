Nicht an die geltenden Coronaregeln gehalten hat sich ein Gruppe feierwütiger Narren, die zudem uneinsichtig nun mit anzeigen rechnen muss. Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagnachmittag eine Faschingsfeier mit zirka 30 Personen auf der Kantstraße beim Festplatz in Neuburgweier (Kreis Karlsruhe). Die Feiernden würden teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstände nicht einhalten. Als dort kurz nach 16 Uhr mehrere Polizeistreifen eintrafen, hatten sich die Mehrzahl der Feiernden bereits entfernt. Eine Gruppe von zehn Kostümierten wollte mit einem Anhänger, auf dem eine Musikanlage stand, weiterziehen. Die Feiernden trugen teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz und waren auch teilweise ohne den nötigen Abstand unterwegs. Bei der Kontrolle zeigten sich die Personen uneinsichtig. Die Ansammlung wurde von der Polizei aufgelöst. Alle Beteiligten erhalten nun eine Anzeige.