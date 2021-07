„Vorbeugen ist besser als heilen!“ Landrat Fritz Brechtel (CDU) und die Amtsärztin Dr. Anette Georgens rufen dazu auf, die Warnungen vor einer vierten Coronawelle ernst zu nehmen. „Die Zahlen steigen wieder – auch bei uns im Landkreis Germersheim.“

„Ich verstehe, dass alle die wiedergewonnenen Freiheiten, Partys, Urlaubsreisen, Baggerseebesuche und das Essengehen in Restaurants genießen. Wenn aber Abstand und Hygienemaßnahmen nicht mehr eingehalten werden, steuern wir wohlwissend und leichtfertig in die vierte Welle“so der Landrat. „Wir haben die Pandemie nicht überstanden“.

Die 7-Tagesinzidenz im Kreis ist in der Tendenz steigend. Innerhalb einer Woche ist die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Germersheim von 8,5 am 19. Juli auf 22,5 am 26. Juli gestiegen. „Wir müssen wieder mehr aufeinander aufpassen“ sagt Georgens. „Wer sich dennoch infiziert, kann trotzdem helfen, die Ausbreitung des Virus zu stoppen.“ Sie bitte Betroffene darum, dass sie Verantwortung übernehmen, aktiv mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten und die angeordneten Maßnahmen konsequent einhalten. Sie betont, dass Infektionen jedem immer und überall passieren könnten. Schuldzuweisungen aus dem Umfeld heraus seien in diesen Fällen völlig unangebracht.

Brechtel und Georgens rufen dazu auf, folgende Verhaltenshinweise unbedingt einzuhalten, um beispielsweise Quarantänemaßnahmen zu vermeiden:

•

Halten Sie auch im Sommer die AHA-L Regeln ein! •

Wer auch nur leichten Schnupfen hat oder sich leicht schlapp fühlt, sollte an keiner Feier, Beachevent oder ähnlichem teilnehmen und sich vorsorglich bis zum negativen Testergebnis sozial zurückhalten. •

Bitte lassen Sie sich impfen! Es gibt ausreichend Impfstoff. Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum können Sie online vereinbaren unter https://impftermin.rlp.de/termin/. Außerdem gibt es überall Impfaktionen, zu denen man auch ohne Termin gehen kann. •

Wer frisch geimpft ist sollte sich für circa 14 Tage freiwillig sozial zurückhalten, weil der immunologisch geforderte Körper am Anfang noch geschwächt ist. •

Für Reiserückkehr aus Risikogebieten gilt: Wer von mehrstündigen Flugreisen negativ getestet zurückkommt, kann sich leicht noch im Flugzeug oder am Flughafen angesteckt haben. Bitte wenigstens für fünf Tage soziale Kontakte auf das unbedingt notwendige unter Schutz reduzieren und erst nach dem zweiten Negativtest wieder beginnen, normal am öffentlichen Leben teilzunehmen.