Die Herausforderungen in den Kitas sind enorm: Sich ständig ändernde und unklare Corona-Maßnahmen wirbeln den Alltag durcheinander und schüren Ängste. Auch das neue Kita-Gesetz sorgt zunehmend für Kopfzerbrechen.

„Wir fühlen uns alleine gelassen“. „Wir möchten endlich gehört werden“. „Wir fühlen uns nicht ernst genommen“. Sätze, die bei dem von Martin Brandl (CDU) organisierten Dubbe-Dialog von Erzieherinnen ausgesprochen wurden. Bei der Online-Veranstaltung, bei der zeitweise 40 Teilnehmer eingeloggt waren, konnten Pädagogen und Eltern ihre Sorgen äußern. Und diese sind groß. Corona ist das bestimmende Thema, nicht zuletzt durch die Ausbrüche in den Einrichtungen in Zeiskam, Weingarten und Wörth.

„Ihr trinkt nur Kaffee, steht rum und quatscht“

„Das neue Kita-Gesetz und die Corona-Politik versetzen uns in Aufregung“, bringt es Claudia Theobald vom neu gegründeten Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz auf den Punkt. Sie kritisiert konkret die Corona-Teststrategien für Kita-Personal. Nachdem es erst gar keine Tests gab, sei die Organisation der Testungen nun schlecht und für kaum einen Kita-Mitarbeiter alltagstauglich. „Dabei gibt es auch gute Beispiele. In Bad Kreuznach wird vor Ort getestet“, so Theobald. Ihr Aufruf an die Erzieher und Erzieherinnen, auch mit Blick auf den Einsatz von Luftfiltern in den Kitas: „Sprecht mit den Trägern eurer Einrichtungen. Seid hartnäckig!“ In Edenkoben und Maikammer gibt es die Luftfiltergeräte bereits. Auch Jockgrim will Luftfilter für Kitas anschaffen.

Die Vertreterinnen mehrerer Einrichtungen im Kreis äußerten im Online-Gespräch viel Kritik. Von einem „Notbetrieb“ könne man nun wirklich nicht sprechen. Eltern würden ihre Kinder auch bringen, obwohl sie Zuhause seien. Es mangele an Wertschätzung, man würde ja mit den Kindern „eh nur spielen“. Die Realität: Einige der Kollegen hätten große Ängste in der Pandemie und seien zudem einem ständigen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Ein „pandemischer Irrsinn“ sei die Forderung nach Regelbetrieb in den Kitas. Dagegen gab es auch Lob von Elternvertretern, die die Nöte des Kita-Personals durchaus verstehen und für deren Einsatz dankten, aber auch auf die eigene, derzeit äußerst schwierige Situation aufmerksam machten.

Die politischen Vertreter in der Runde, Landtagsabgeordneter Martin Brandl und Erster Kreisbeigeordneter Christoph Buttweiler (CDU), sprachen sich für „praxisnahe Lösungen“ aus. Eine davon sei es, in fest eingeteilten Gruppen zu arbeiten. „Wenn wir fünf feste Gruppen haben, die sich nicht begegnen und in einer bricht Corona aus, müssen wir nicht die ganze Kita schließen. Sondern nur die betroffenen Gruppe müsste in Quarantäne“, erläuterte Theobald den Sinn dahinten.

„Gute-Kita-Gesetz“ wird nicht als „gut“ empfunden

Ein weiteres großes Sorgen-Thema ist das neue sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“. Dieses empfinden die Erzieherinnen gar nicht als gut. Mit demselben Personalschlüssel müsse künftig eine Vielzahl von zusätzlichen Aufgaben gestemmt werden. Deshalb ist eine Forderung nach einer besseren Ausstattung auch mehr Personal. „Das neue Gesetz wird nicht funktionieren“, prognostiziert Theobald. Sie lobt allerdings die Bildung von Kreiselternausschüssen und hofft, dass dort lauthals Unmut über die Situation geäußert werde. Eine weitere Forderung der Pädagogen ist es, das Berufsbild attraktiver zu machen. Fachkräftemangel war bereits vor Corona ein Problem in den Einrichtungen. Daran ändere sich momentan nichts.

