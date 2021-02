Doch kein Wechselunterricht ab Montag im Landkreis? Landrat Fritz Brechtel (CDU) hat das Bildungsministerium gebeten, die Präsenzpflicht an den Schulen im Kreis zu überdenken, heißt es in einer Pressemitteilung. Das bedeutet, dass der Start in den Wechselunterricht an den Grundschulen entweder ganz verschoben werden soll oder die Eltern die Wahl haben, ob sie ihr Kind zur Schule schicken wollen. Auch sollte über Maßnahmen wie Impfangebote für Lehrkräfte sowie Erziehungspersonal nachgedacht werden.

Hintergrund sind die wieder steigenden Corona-Zahlen im Landkreis. Der Kreis Germersheim war am Donnerstag mit einer Inzidenz von 106,2 Spitzenreiter im Bundesland und lag damit auf dem doppelten Niveau wie der Landesdurchschnitt.

Als ein Faktor gilt die Verbreitung von Virus-Mutationen, die Anfang Februar entdeckt wurden und als besonders ansteckend gelten. „Allein in den letzten Tagen gab es in zwei Grundschulen sowie einer Realschule vier Ausbrüche und in sechs Kitas insgesamt zwölf Ausbrüche - obwohl die Einrichtungen nur im Notbetrieb gelaufen sind“, so Landrat Brechtel in einer Mitteilung.