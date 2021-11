Knapp unter 500 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis am Mittwoch. Das Gesundheitsamt ist deshalb derzeit nicht mehr in der Lage, detallierte Zahlen an das Landesuntersuchungsamt zu melden. Das teilte der Kreis jetzt mit. Im Gesundheitsamt fehlten Zeit und Personal. Von den mehr als 8000 Fällen, die es seit Beginn der Pandemie im Landkreis gegeben hat, fielen fast 1000 Fälle in den Zeitraum der letzten beiden Wochen.

