Kitas in Wörth und Germersheim wurden geschlossen, die Grundschule in Büchelberg ist dicht. In anderen Schulen mit Corona-Fällen sind nur Klassen oder einzelne Mitschüler in Quarantäne. „Manches Vorgehen in der Kontaktverfolgung erscheint nicht nachvollziehbar“, weiß Landrat Fritz Brechtel. Die Fälle werden individuell bewertet. Das Ergebnis sind unterschiedliche Vorgaben.

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wörth sind vier Schüler und eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. 85 Schüler und zwölf Kollegen waren am Dienstag in Quarantäne. Mittlerweile gehe nicht mehr zwangsläufig die ganze Klasse des betroffenen Schülers in Quarantäne, sagt der stellvertretende Schulleiter Michael Trauthwein auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Quarantäne-Strategie habe sich nach den Herbstferien geändert: Die Lehrer haben von allen Klassen, Fächern und Kursen Sitzpläne erstellt, um festzustellen, welche Kinder unmittelbar Kontakt zum Infizierten hatten. Schüler oder Lehrer, die sich im Radius von zwei Metern aufhielten oder außerhalb des Unterrichts engen Kontakt hatten, müssen in Quarantäne, so Trauthwein. Es gehe, darum engere Kreise abzustecken, auch um den Präsenzunterricht möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Das Gesundheitsamt habe so die Verantwortung, über die Quarantäne zu entscheiden, teilweise an die Schule übertragen. „Das Amt hat die Kriterien vorgegeben, aber die Schule kennt die Gegebenheiten vor Ort besser“, meint der Konrektor. Da die Infektionszahlen deutlich ansteigen, sei auch der Faktor Zeit wichtig: „Es geht viel schneller, wenn die Schulen vor Ort entscheiden können und nicht zuerst die Listen an das Gesundheitsamt schicken müssen.“ Wer getestet wird, bestimme die Behörde. Das Vorgehen sei mit der Kreisverwaltung abgestimmt.

Risiko ist nicht gleich Risiko

Das Gesundheitsamt nehme eine erste Einordnung der einzelnen Fälle und des Umfeldes vor, teilt die Pressestelle mit. Das gilt nicht nur für Infektionen an Schulen. Es entscheide dann, wie und wann ein Test gemacht werde und ob weitere Maßnahmen nötig sind. „Die große Anzahl an Neufällen sowie die Betroffenheit etlicher Einrichtungen bedeutet auch, dass die Strukturen nach entsprechender Risikoabschätzung abgearbeitet werden.“ Die Konsequenz am Beispiel von Schulen und Kitas: Bei ähnlichen Fällen müsse nicht immer die gesamte Einrichtung geschlossen oder müssten nicht zwingend ganze Gruppen oder Kitas getestet oder in Quarantäne geschickt werden. In der Tullaschule Maximiliansau habe sich bei der Nachverfolgung ergeben, dass die Schüler der Ganztagsschule in Quarantäne gehen. Hier wurden zuvor mehrere Personen positiv getestet, teilt die Verwaltung am Mittwoch mit. Die Tullaschule ist die zwölfte Schule im Kreis mit aktuellen Corona-Fällen.

Quarantäne für Schüler im Zwei-Meter-Radius

In den Schulen werde versucht, nur die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. Wenn ein Corona-Fall auftritt, fordern die Fallermittler die Listen der Schulen mit den so genannten Kategorie-1-Personen an. Kinder, die sich außerhalb des Zwei-Meter-Umkreis befinden oder Lehrer, die „durchgängig ihre Maske trugen und regelmäßig gelüftet haben“, zählen nicht dazu. Sie dürfen weiterhin zur Schule. „Sind Eingrenzungen innerhalb der Klasse oder Jahrgangsstufe nicht mehr möglich, dann gehen alle Personen für 14 Tage in Quarantäne.“ Das gilt auch für Kitas, wenn die Kontakte nicht eindeutig nachverfolgt werden können. Um die Betreuung des Kindes sicherzustellen, gelte die Quarantäne dann auch für ein Elternteil.

Präsenzunterricht lange aufrechthalten

Schul- und Kitaleiter geben die wichtigsten Infos an die betroffenen Personen weiter, teilt der Kreis mit. „Es hat sich gezeigt, dass das im ersten Schritt schnell und effektiv ist“, erklärt Landrat Fritz Brechtel. Das Vorgehen orientiere sich an dem Wunsch der Schulbehörde ADD, die Schulen möglichst lange offen zu halten. Zudem stoße die Nachverfolgung von Kontaktpersonen zweiten Grades wegen der Vielzahl der Corona-Fälle an ihre Grenzen. Heißt: Das Gesundheitsamt arbeitet am Limit.

Menschen mit Symptomen sollen sich absondern und sich an den Hausarzt oder eine medizinischen Notfalleinrichtung wenden. Bestätigt sich eine Infektion, dann muss der Betroffene gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts für zehn Tage nach dem Auftreten der Symptome in Quarantäne. Für Kontaktpersonen sei ein Test nicht zwingend, sagt Amtsarzt Dr. Christian Jestrabek. „Viel entscheidender ist die Absonderung für zwei Wochen. So können wir die Infektionskette unterbrechen.“

Dass die Infektionen sich nicht weiter an der IGS ausbreiten, hofft auch Konrektor Trauthwein. Die Maskenpflicht, die seit Montag auch im Unterricht gilt, sei an der IGS Wörth kein aufreibendes Thema. Die Schüler verhielten sich sehr verantwortungsvoll: „Sie sind sich der Wichtigkeit bewusst, dass die Maske Schutz für beide Seiten bietet.“ Inwieweit die Maskenpflicht an Schulen „hilfreich ist, um die Pandemie aufzuhalten, können wir erst ermessen, wenn wir einige Erfahrungen gesammelt haben“, meint dazu der Schuldezernent Christoph Buttweiler. Und betont: Die „Dynamik der Situation“ erfordere gegebenfalls in Kürze schon wieder neue Vorgehensweisen.

Die Zahlen

Von Dienstag auf Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 41 neue Corona-Infektionen im Landkreis. 365 Menschen waren gestern nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Statistik VG Hagenbach: Aktuell Infizierte 37/ Genesen 50 / Verstorben 3 / Infizierte seit Beginn der Pandemie 90

Stadt Wörth: 70/71/2/143

VG Kandel: 24/40/1/65

VG Jockgrim: 33/49/1/83

VG Rülzheim: 43/21/1/65

VG Bellheim: 59/45/2/106

Stadt Germersheim: 85/98/2/185

VG Lingenfeld: 14/99/0/113

Landkreis: 365/473/12/850.