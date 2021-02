174 bestätigte positive Corona-Fälle gibt es aktuell im Landkreis Germersheim; 18 mehr als am Vortag. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, beläuft sich die Gesamtzahl auf 3164 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Eine weitere Person sei an Covid-19 verstorben. Damit sei die Anzahl der Todesfälle auf 93 gestiegen. Die Inzidenzzahl, die angibt, wie viele Menschen sich bezogen auf 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage mit dem Virus angesteckt haben, ist weiter rückläufig. Sie lag am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 55,8 nach 57,4 am Tag zuvor. Zu den neu betroffenen Einrichtungen im Kreis zählt die Kita Taka-Tuka-Land in Weingarten: Eine Person ist hier nach Angaben der Kreisverwaltung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Träger habe die Einrichtung bis 22. Februar vorsorglich geschlossen. Eine weitere Person sei in der Evangelischen Kita Louise-Scheppler in Wörth positiv getestet worden; die Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne. In der Katholischen Kita St. Josef in Zeiskam sei ebenfalls eine Person positiv getestet worden. Der Träger habe die Einrichtung bis 19. Februar vorsorglich geschlossen.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: Infizierte

seit Beginn der Pandemie/5 aktuell Infizierte/

229 genesene beziehungsweise nicht

mehr infizierte Personen/18 Verstorbene

Wörth: 441/19/417/5

VG Kandel: 282/13/265/4

VG Jockgrim: 308/41/257/10

VG Rülzheim: 323/20/298/5

VG Bellheim: 390/14/350/26

Germersheim: 653/34/609/10

VG Lingenfeld: 515/28/472/15

Kreis insgesamt: 3164/174/2897/93.