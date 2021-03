423 bestätigte positive Fälle gibt es aktuell im Landkreis Germersheim; die Gesamtzahl beläuft sich auf 4033 Infizierte seit Beginn der Pandemie (plus 32 Fälle). Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Neu betroffene Einrichtungen sind die Grundschulen in Weingarten und Berg, die Eduard-Orth-Grundschule in Germersheimsowie die Kita Spatzennest in Bellheim. Die Kontaktpersonen befinden sich alle in Quarantäne. Die Inzidenzzahl ist laut Landesuntersuchungsamt von 125,6 am Montag auf 109,3 am Dienstag gesunken. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen an bezogen auf 100.000 Einwohner.

