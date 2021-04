Aktuell leben im Landkreis Germersheim 564 positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 4964 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie (plus 27, Stand Donnerstag 22. April). Die 7-Tage-Inzidenz stieg am Donnerstag auf 164,3 (Mittwoch 150,4); zuvor ist sie einige Tage lang gesunken.

Neu betroffen sind: Förderschule Rülzheim (ein neuer Fall, die Ermittlungen dauern an), Geschwister-Scholl-Realschule Plus Germersheim (zwei neue Fälle, die Ermittlungen dauern an), Richard-von-Weizsäcker-Realschule Plus Germersheim (ein neuer Fall, Kontaktpersonen sind in Quarantäne).

STATISTIK