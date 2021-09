Aktuell leben im Landkreis Germersheim 310 positive auf das Corona-Virus getestete Menschen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 6317 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Seit Donnerstag wurden 21 neue Fälle registriert, so die Kreisverwaltung (Stand Freitag, 10. September, 13 Uhr). Die Inzidenz (positiv Getestete in 7 Tagen pro 100.000 Einwohner) ist im Kreis Germersheim laut Landesuntersuchungsamt auf 115,5 gesunken (Donnerstag: 120,9; Mittwoch: 135,6; Dienstag 150,4). Bei Menschen unter 20 Jahren beträgt die Inzidenz im Kreis Germersheim 204 (Donnerstag 236,5), in der Altersgruppe 20 bis 59 123,2 (124,6) und bei den über 60-Jährigen 39,4 (33,8).

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 415 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/13 aktuell positiv Getestete /381 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 995/46/941/8

VG Kandel: 552/19/528/5

VG Jockgrim: 645/23/608/14

VG Rülzheim: 601/22/570/9

VG Bellheim: 699/16/655/28

Germersheim: 1539/131/1390/18

VG Lingenfeld: 871/40/808/23

Kreis GER: 6317/310/5881/126