Aktuell leben im Landkreis Germersheim 367 positiv getestete Menschen. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten beläuft sich auf 3843 seit Beginn der Pandemie (plus 48 seit Freitag). Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Neu betroffene Einrichtungen sind die katholische Kita St. Martinus und die Grundschule in Ottersheim, wo es je einen positiven Fall gibt – die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Die Inzidenzahl im Kreis beträgt laut Landesuntersuchungsamt 96,1 (Stand Montag, 14.10 Uhr). Der Wert gibt an, wie viele neu positiv Getestete es binnen sieben Tagen gegeben hat bezogen auf 100.000 Menschen.

Statistik