Aktuell leben im Landkreis Germersheim 117 positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen. Ihre Gesamtzahl beläuft sich auf 5785 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Seit Montag wurden 20 neue Fälle registriert, so die Kreisverwaltung am Dienstag, 13 Uhr. Die Inzidenz ist laut Landesuntersuchungsamt am Dienstagnachmittag auf 67 gestiegen (Vortag: 58,9). Das ist der höchste Wert in Rheinland-Pfalz. In der besonders gefährdeten Altersgruppe über 60 beträgt die Inzidenz im Kreis Germersheim allerdings nur 5,6.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 393 Infizierte seit Beginn der Pandemie/11 aktuell infizierte Personen/361 Genesene/21 an oder mit Covid-19 Verstorbene

Wörth: 896/16/872/8

VG Kandel: 519/7/507/5

VG Jockgrim: 601/8/579/14

VG Rülzheim: 568/8/551/9

VG Bellheim: 670/11/631/28

Germersheim: 1319/47/1254/18

VG Lingenfeld: 819/9/787/23

Kreis GER: 5785/117/5542/126