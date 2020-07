Eine Woche nach Beginn der Corona-Infektionen bei der Freien Evangeliumschristen-Gemeinde in Schwegenheim hat Landrat Fritz Brechtel (CDU) Bilanz gezogen.Brechtel reagierte zudem auf Spekulationen, im Landkreis Germersheim seien aufgrund des jüngsten Anstiegs der Corona-Fälle umfassende neue Einschränkungen geplant.

Nachdem am Freitag die noch ausstehenden Testergebnisse vorlagen und allesamt negativ beschieden wurden, zeigt sich Brechtel verhalten zuversichtlich und optimistisch: „Nach den jetzigen Ergebnissen ist es mit vereinten Kräften durch rasches, umsichtiges und konsequentes Handeln gelungen, die Infektionsketten zu unterbrechen und damit einen drohenden Lockdown für den Kreis zu verhindern.“ Neue Einschränkungen sind demnach nicht geplant.

„Umfassend informiert“

Kritik an der Informationspolitik weist der Kreischef entschieden zurück: Trotz der zunächst dynamischen Entwicklung sei die Situation früh erkannt und richtig eingeschätzt worden. Die Lage sei zu keinem Zeitpunkt außer Kontrolle gewesen. „Die Kreisverwaltung hat sehr zeitnah gehandelt und umfassend informiert“, ist Brechtel überzeugt. Dass die Kreisverwaltung eine rechtlich zulässige Trauung innerhalb des abgeschirmten Geländes der Kirchengemeinde bei erhöhten Hygieneregeln und freiwilligen Tests sämtlicher Gäste am vergangenen Samstag mit den Verantwortlichen verabredete, bewertete Brechtel als kluge Entscheidung. So hätten elf Menschen identifiziert werden können, die sich ohne erkennbare Symptome mit dem Coronavirus bereits vorher angesteckt hatten. Die Betroffenen seien unmittelbar in Quarantäne geschickt worden. „Hätten wir sie bei der Hochzeit nicht getestet, würden sie sich heute noch in der Gemeinde frei bewegen“, sagt Brechtel.

Nach den negativen Ergebnissen der vielen hundert Tests in den vergangenen Tagen bleibe für die Bürger im Kreis Germersheim „die beruhigende Nachricht, dass die Coronafälle in Schwegenheim eingedämmt und dass Kita, getestete Schulen und alle übrigen Gemeinden im Landkreis aktuell nach heutigem Wissen coronafrei sind“, urteilt der Landrat abschließend.