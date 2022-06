101 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitag. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 904 bestätigte positive Fälle, Außerdem ist in der Stadt Wörth ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Damit liegt die Zahl der Todesfälle im Kreis bei 209. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 300,0.