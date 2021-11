Einen rasanten Anstieg von Neuinfizierten meldet das Gesundheitsamt des Landkreises. Von Donnerstag auf Freitag sind 103 neue Fälle dazu gekommen. Auffällig sei eine Häufung an der Richard-von-Weizsäcker-Schule Germersheim Plus, teilte die Kreisverwaltung mit. An der Schule sind aktuell 20 Personen positiv getestet. Deshalb bleibt die gesamte Jahrgangsstufe 8 zunächst zuhause, ebenso je eine Klasse der Stufen 7 und 9. Diese Klassen werden nächste Woche einem PCR-Test unterzogen. Die Schule bietet eine Notbetreuung an. Das Gesundheitsamt empfiehlt, dass bis auf weiteres an der gesamten Schule wieder Maske getragen wird.

Insgesamt gibt es derzeit 539 bestätigte positive Fälle im Landkreis. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 7656 Menschen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 475 Infizierte seit Beginn der Pandemie/21 aktuell infizierte Personen/433 Genesene/21 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1108/64/1036/8

VG Kandel: 658/47/606/5

VG Jockgrim: 757/58/684/15

VG Rülzheim: 704/36/658/10

VG Bellheim: 880/94/758/28

Germersheim: 1939/134/1786/19

VG Lingenfeld: 1135/85/1027/23

Kreis GER: 7656/539/6988/129.