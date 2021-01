383 bestätigte positive Corona-Fälle gibt es aktuell im Landkreis Germersheim; die Gesamtzahl beläuft sich auf 2799 Infizierte seit Beginn der Pandemie; das sind 22 mehr als am Dienstag. Das teilte am Mittwoch die Kreisverwaltung mit. Leider ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle auf 80.

Statistik

Verbandsgemeinde Hagenbach: 241 Infizierte seit Beginn der Pandemie/24 aktuell Infizierte/198 genesene Personen/18 Todesfälle.

Wörth: 408/45/359/4

VG Kandel: 242/41/199/2

VG Jockgrim: 246/42/198/6

VG Rülzheim: 280/49/226/5

VG Bellheim: 359/34/300/25

Germersheim: 576/52/514/10

VG Lingenfeld: 447/95/342/10