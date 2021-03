Auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie sorgen die Vorgaben manchmal für Verwirrung. So wurde gab es am vergangenen Samstag in einer Kindertagesstätte in Rülzheim einen Coronafall. Die Kinder wurden jedoch nicht getestet, dies soll erst am 6. April geschehen. Über diese Vorgaben des Gesundheitsamts haben sich Leser in den sozialen Medien gewundert.

Bei jedem neuen Corona-Fall im Kreis werden die individuellen Umstände prüft. Das Ergebnis im Falle der Kita in Rülzheim: „Die Kontaktpersonen wurden aufgrund der Gesamtsituation alle in Quarantäne geschickt“, erläutert eine Sprecherin der Kreisverwaltung auf Anfrage. Diese Quarantäne von 14 Tagen müsse unter den gegebenen Umständen eingehalten werden.

Wenn es keine fachlich-medizinische Begründung gibt oder bereits Symptome aufgetreten sind, sei nie grundsätzlich vorgesehen, alle Kontaktpersonen zu testen. Der Test der Kita-Kinder sei zum Quarantäneende angesetzt und hätte zu keinerlei Verkürzung der Quarantäne geführt, wenn er früher stattgefunden hätte. „Die Quarantäne der Kontaktpersonen bemisst sich nicht an diesem Testtermin, sondern an der ermittelten Kontaktintensität und an der infektiologischen Beurteilung“, so die Sprecherin des Landkreises weiter.

Mit der späten Testung soll bei entsprechenden Ergebnissen die Kita wieder sicher geöffnet werden können.