Corona, du Miststück – wegen dir hat sich mein Leben verändert. Wir dachten alle, du bist nur ein kleines Virus, ein Virus das sich in unsere Welt verirrt hat. Aber jetzt hast du uns so viel Schaden zugefügt! Wir durften uns nicht mit unseren Freunden treffen und waren zuhause eingesperrt. Noch immer sterben durch dich überall auf der Welt Menschen.

WÖRTH. „Verfasse einen Brief an das Corona-Virus. Spreche es dabei persönlich an und schildere deine momentane Befindlichkeit“, war die Aufforderung von Lehrerin Daniela