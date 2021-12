Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1922 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 10.472 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern wurden 166 neue Fälle registriert. (Stand 3. Dezember, 12.30 Uhr). Es gibt drei weitere Todesfälle. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim steigt damit auf 146. Die Sieben-Tages-Inzidenz bezogen auf 100.000 Einwohner steigt auf 727,8 (Vortag 661,9). Bei den Unter-20-Jährigen liegt sie bei 989,5 (884,1), in der Altersklasse darüber bis 59 Jahre bei 787,9 (724,7) und bei den Ab-60-Jährigen bei 437,8 (393,7). Die Inzidenz der Hospitalisierung liegt in Rheinland-Pfalz am Dienstagmittag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 4,38 (4,5).

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 668 Infizierte seit Beginn der Pandemie/131 aktuell infizierte Personen/515 Genesene/22 an oder mit Covid-19 verstorbene Personen.

Wörth: 1423/168/1245/10

VG Kandel: 998/232/760/6

VG Jockgrim: 1142/274/847/21

VG Rülzheim: 1011/231/769/11

VG Bellheim: 1201/230/939/32

Germersheim: 2500/371/2108/21

VG Lingenfeld: 1529/285/1221/23

Kreis GER: 10.472/1922/8404/146.