Über das Wochenende sind im Kreis Germersheim drei Menschen an oder mit Corona verstorben. Laut Kreisverwaltung handelt es sich um ältere Menschen. Folgende Einrichtungen sind neu von Corona betroffen:

In der Kita Sonnenstrahl Schwegenheim gibt es einen positiven Fall. Die Kinder der Gruppe sind in Quarantäne.

In der Kita Villa Regenbogen Maximiliansau gibt es drei positiv Getestete. Eine Kindergartengruppe ist in Quarantäne.

In der Kita Max und Moritz in Jockgrim gibt es einen positiven Fall. Die Kinder der Gruppe sind in Quarantäne.

