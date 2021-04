Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 641 bestätigte positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen. Ihre Gesamtzahl beläuft sich Stand 12. April auf 4653 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie (plus 74 Fälle seit Freitag). Drei weitere Menschen sind an oder mit Corona verstorben, teilt die Kreisverwaltung mit. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 119. Die 7-Tagesinzidenz stieg übers Wochenende auf 174,4, so das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Am Freitag lag der Wert bei 145,7.

Neu betroffen sind folgende Einrichtungen: Kita Villa Kunterbunt Bellheim (drei Personen wurden positiv getestet), Kita Villa Lustica Lustadt (zwei Personen positiv), Kita Mühlgasse Rheinzabern, Förderkindergarten Rülzheim, Kita Sonnenstrahl Schwegenheim, Kita Johann-Friedrich-Oberlin Wörth, Grundschule Jockgrim (jeweils eine Person positiv). Die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.

Statistik



VG Hagenbach: 339 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/48 aktuell positiv Getestete/270 Genesene/21 an oder mit Corona Verstorbene Wörth: 693/99/586/8 VG Kandel: 425/53/367/5 VG Jockgrim: 488/68/407/13 VG Rülzheim: 462/71/383/8 VG Bellheim: 561/92/441/28 Germersheim: 1005/145/844/16 VG Lingenfeld: 680/65/595/20 Kreis GER: 4653/641/3893/119

