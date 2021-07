Beim Gesundheitsamt Karlsruhe sind aktuell zwölf Coronafälle registriert, die auf zwei Person zurückzuführen sind. Fiese haben sich in den Abend- und Nachtstunden des vergangenen Freitags, 2. Juli, im Karlsruher Club Topsy Turvy in der Hirschstraße aufgehalten. Das Gesundheitsamt stuft die Gäste, die zur gleichen Zeit in der den Club besucht haben, als Kontaktpersonen ein. Somit ist eine 14-tägige Quarantäne erforderlich – sofern kein vollständiger Impfschutz besteht. Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass nicht sämtliche Besucher ihre vollumfänglichen Kontaktdaten hinterlassen haben. Deshalb appelliert das Gesundheitsamt, sich unter der E-Mail-Adresse, infektionsschutz@landratsamt-karlsruhe.de, zu melden und sich umgehend testen zu lassen.