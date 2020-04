Als „sehr, sehr vorbildlich“ hat Simon Schneider vom Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen am Dienstag auf Anfrage das Verhalten der Bürger am Osterwochenende bezüglich der Corona-Beschränkungen bezeichnet. Die Verwaltung hatte am Gründonnerstag alle Badestrände in der Verbandsgemeinde bis auf Weiteres gesperrt, um einen wegen des guten Wetters befürchteten Besucheransturm zu verhindern, der die Verbreitung des Coronavirus hätte begünstigen können. Nur vereinzelt hätten die Ordnungsamtsmitarbeiter aufklärende Gespräche führen müssen, weil Personen verbotenerweise auf Liegewiesen an der Schlicht saßen, sagte Schneider. Nach seinen Angaben werden die Liegewiesen und die Gewässer auch am kommenden Wochenende gesperrt bleiben. Danach werde es Gespräche geben, wie es weitergehen soll. Auch die Polizei, die die sechs Ordnungsamtsmitarbeiter bei den Kontrollen unterstützt hatte, berichtete von „keinen gravierenden Verstößen“.

Ebenfalls ruhig war es in der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Die drei Mitarbeiter des Ordnungsamts seien jeden Tag im Einsatz gewesen, hätten aber keine Verstöße an die Kreisverwaltung, die letztendlich über Bußgelder entscheidet, melden müssen, sagte Büroleiter Jens Hinderberger. Bei der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen waren am Dienstag weder die zuständige Fachbereichsleiterin noch der Büroleiter für eine Anfrage zu erreichen.