Rentnerbänke gibt es zuhauf, in der Region stehen auch noch „Napoleon-Bänke“, die der Kaiser der Franzosen dereinst errichten ließ. In Schaidt darf man sich jetzt auf einer „Corona-Bank“ niederlassen. Die beiden Sitzplätze sind so angeordnet, dass man sich nicht zu nahe kommt und der vorgeschriebene Abstand von 1,50 Meter eingehalten wird. Die Idee hatte Dieter Völkel, Vorsitzender des Gemeindeausschusses der Pfarrgemeinde St. Leo. Er fertigte eine Skizze mit allen Einzelteilen an, trug die Maße ein und wandte sich an den Schaidter Schreiner Ludwig Metz. Der hatte das erforderliche Eichenholz und die Maschinen, um die Teile zu fertigen. Völkel brauchte diese dann nur noch zu streichen. Letzten Samstag nun konnte „Dieter’s Corona-Bank“ auf dem Vorplatz der Kirche zusammengebaut und aufgestellt werden. Dieter Völkel und Ortsvorsteher Kurt Geörger legten dabei gemeinsam Hand an. Sie hoffen nun auf eine sinnvolle Nutzung der Sitzbank, die noch in späteren Jahren an diese denkwürdige Zeit der Pandemie erinnern soll.