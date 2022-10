Ein Corona-Ausbruch unter den Ehrenamtlichen der Tafel Germersheim habe die Arbeit in der vergangenen Woche beeinträchtigt. Davon berichtet jetzt der Vorsitzende, Werner Seessle.

Am vergangenen Wochenende hätten ihn in kürzester Zeit sieben Krankmeldungen erreicht, davon vier aus dem Kreis des Vorstandes, so Seessle. Daraufhin habe man zum Schutz der Ehrenamtlichen und der Kunden Sofortmaßnahmen ergriffen. So sei die Mittwochausgabe am 5. Oktober von Kolleginnen aus dem Team Sortierung übernommen worden.

Die Freitagsausgabe am 7. Oktober sei schließlich ganz entfallen. Allerdings habe man dennoch die Lebensmittel bei den Spendern abgeholt und direkt an die „Schwestertafel“ in Wörth geliefert, so Seessle. „Es sollten keine Lebensmittel verloren gehen.“

Ab Montag 10. Oktober, soll nun der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden, „mit Tests, Masken und Luftfilter“, kündigte Seessle an.