Drei Corona-Tests sind in der Senioreneinrichtung Haus Edelberg in Bellheim positiv ausgefallen. Außerdem gibt es Infektionen in der Kindertagesstätte am Wasserturm in Kandel und Hermann-Quack in Wörth-Maximiliansau. In Germersheim ist die Daimler-Betriebskita Sternchen betroffen.

Die Zahlen gehen weiter nach oben: Derzeit gibt es im Landkreis 162 bestätigte positive Fälle. Darin enthalten sind 28 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie wurde bei 599 Menschen eine Infektion nachgewiesen. 9 Erkrankte sind verstorben.

Mehr lesen Sie hier