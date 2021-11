Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 221,7 meldet das Landesuntersuchungsamt Koblenz für den Kreis am Freitag. Vor einem Jahr, am 5. November 2021, hatte die Inzidenz 192,2 betragen. Vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen im Landkreis appelliert die stellvertretende Amtsärztin Dr. Anette Georgens auch an die Geimpften.

Diese sollten sich bei Begegnungen grundsätzlich so verhalten, wie es auch Ungeimpfte sollen, also Abstand halten, Maske korrekt tragen, Hygieneregeln beachten, regelmäßig und ausgiebig lüften. „Nach Kontakt mit einer positive getesteten Person gilt grundsätzlich, sich selbst zu beobachten und vor allem auf Erkältungssymptome zu achten.“ Für Geimpfte gibt es nach einem solchen Kontakt derzeit keine Vorgabe mehr. Die Amtsärztin rät aber dennoch zur Vorsicht: „Idealerweise begibt man sich als Kontaktperson sofort freiwillig in soziale Distanz und lüftet viel. Noch besser ist es, sich selbst bis mindestens zur Testung fünf Tage nach dem Kontakt selbst zu isolieren.“

Folgendes sei für die Bewertung des eigenen Risikos wichtig: „Je länger die Impfung zurück liegt und je eher eine eigene Immunschwächewahrscheinlichkeit vorliegt, desto wahrscheinlicher ist eine Weiterverbreitung im Falle der Ansteckung.“ Die Infektionen geschähen hauptsächlich durch längeren Kontakt mit Aerosolen in geschlossenen Räumen. „Besonders gefährlich ist direktes Niesen und Husten in unmittelbarer Umgebung, riskant ist auch lautes Sprechen, Rufen, Singen und Lachen.“