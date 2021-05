„Warum macht uns Corona Angst?“ fragte SPD-Landtagskandidat Markus Kropfreiter in einem Zoom-Meeting . Die Antwort der Experten: Diese Krise ist belastend, doch Belastungen machen nicht automatisch krank. Entscheidend sind Kommunikation und Haltung .

Seit knapp einem Jahr bestimmt die Pandemie den Alltag und hat ihn auf den Kopf gestellt, Stichworte sind Kurzarbeit, Fernunterricht, Homeoffice. Der Lockdown wurde jetzt verlängert, dazu kommen täglich neue, teils widersprüchliche Aussagen über das Virus. Das alles kann Angst machen, sagen die Systemtherapeuten Klaus Walter und Patricia Kropfreiter in der Videokonferenz. Denn mit Unsicherheiten kommen die meisten Menschen schlecht zurecht.

Vorhandene Probleme werden größer

„Merkt ihr schon Auswirkungen auf die Arbeit?“, will SPD-Kandidat und Lingenfelder Ortsbürgermeister Kropfreiter wissen. „Es verändert sich was“, lautet die Einschätzung von Klaus Walter. Menschen, die schon vorher „eine gewisse Grundproblematik hatten“, würden derzeit wegen der Krise schwerer einen Termin beim Therapeuten oder für eine Reha bekommen. „Wir müssen aufpassen, dass wir diese Menschen nicht aus den Augen verlieren.“

„Vorhandene Schwierigkeiten verstärken sich“, bestätigt Patricia Kropfreiter. Die Schwester des SPD-Kandidaten arbeitet in Hamburg mit Familien. Allerdings betont sie: „Es gibt auch Familien, bei denen es zuhause auf einmal besser läuft.“ Dem stimmte eine Lehrerin zu: „Wir sehen viele positive Entwicklungen bei Kindern“, sagte sie. „Kinder sehen, was sie können, was sie ohne Krise nicht hätten leisten können.“ Die Lehrerin kritisierte die Kommunikation, die von Politikern deutlich positiver sein könnte: „Wir sprechen von Schulschließungen, aber das gibt es nicht. Es findet Unterricht statt, Schulen und Kitas sind nicht geschlossen.“

Die Sprache muss positiver werden

Auch die Beigeordnete Bianca Dietrich wünscht sich mehr Zuspruch. Man müsse in der jetzigen Situation den Eltern und Erziehern sagen: „Ihr macht das gut.“ Es gehe derzeit negativ über mögliche Entwicklungen wegen der Virusmutationen oder Prognosen für Intensivbetten in einer dritten Welle, statt zu sagen: „Wir kommen gerade gut klar.“ Ihre persönliche Erfahrung: „Wir bekommen kaum eine Verschnaufpause, das finde ich sehr anstrengend.“

Große Einigkeit herrscht in der Runde über die Aussage von Günther März: „Wir können es jetzt nicht ändern, aber es muss jeder daran denken, um was es eigentlich geht.“

Dabei ist den Systemtherapeuten wichtig, dass es zwar eine Krise gibt, deshalb aber unbedingt nicht eine Welle an Depressionen durch das Land rollt oder gar eine ganze Generation an Kindern verloren ist. „Es macht mich betroffen, dass viele Menschen auf einmal krank gesagt werden“, sagt Klaus Walter. Der Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallbetreuung des DRK hatte sich 2020 freiwillig mit Wuhan-Rückkehrern in eine 14-tägige Quarantäne in der Sponeck-Kaserne begeben. Seine Erfahrung: „Ich warne davor, aus einer Belastung eine Krankheit zu machen. Man wird durch Verzicht nicht automatisch krank.“ Es komme immer auf die Haltung an, mit der man an die Situation herangehe. Eltern seien als Vorbilder für ihre Kinder besonders in der Pflicht.

Den Druck aus der Situation nehmen

Dabei sei es wichtig, den „Druck rauszunehmen“, um zum Beispiel Eltern zu entlasten, sagt die Lehrerin. Wenn im Fernunterricht gerade nichts gehe, „da kann man auch mal Fahrradreifen flicken oder nichts tun – es wird nichts passieren.“

Der Tipp von Systemtherapeutin Kropfreiter lautet deshalb: Nicht überlegen, was gerade nicht geht. Sondern: Was ist jetzt möglich. Dazu gehören Spielerunden online genauso wie bewusste Bewegungspausen im Homeoffice. Oder endlich ein Tutorial zu einem Thema ansehen, das einen schon lange interessiert.

Einig war sich die Runde auch, dass es kein einfaches Zurück zur Zeit vor Corona geben kann. Was sonst tabu ist, wird nun öffentlich diskutiert. Nun gebe es zum Beispiel die Chance, über Themen wie Sterben und Tod zu sprechen. Auch wegen des Klimawandels werde sich die Lebensweise ändern müssen, gab Kandidat Kropfreiter zu bedenken. „Das wird auch Schmerzen machen.“ Die Schülerinitiative ’Fridays for Future’ sei eine gute Bewegung, „und wir schaffen es, das zu zerreden.

„Die Diskussion über Wertigkeit hat sich verändert“, sagt Walter zum Beispiel mit Blick auf die vielzitierte „Systemrelevanz“ von Pflegekräften. Gleichzeitig müsse es nun nachhaltige Lösungen und klare Konzepte geben. „Desto mehr Sicherheit kommt zurück.“