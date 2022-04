Die meisten Coronamaßnahmen sind aufgehoben. Doch Amtsarzt Christian Jestrabek appelliert an das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen. Warum der Leiter des Gesundheitsamts sich Sorgen macht.

201 Menschen im Landkreis sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Diese Einschätzung habe es stets nach einer Leichenschau gegeben, erläuterte Amtsarzt Christian Jestrabek jetzt im Kreistag. Es hätten jedoch keine Obduktionen stattgefunden.

Der Mediziner blickte noch einmal zurück auf zwei Jahre Pandemie im Kreis. Dabei seien vor allem die Monate November und Dezember 2020 dramatisch gewesen. Damals gab es noch keinerlei Impfschutz, „es gab jede Nacht einen Todesfall in einem Altersheim“, erinnerte Jestrabek. Der zweite Höhepunkt in der Kurve sei dann durch die steigende Anzahl von Fällen bei Ungeimpften entstanden.

35 Menschen in Behandlung

Stand Montag werden 35 Menschen in den Kliniken in Germersheim und Kandel behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Der Altersdurchschnitt liege bei 76, 3 Jahren, so Jestrabek. Sechs Patienten seien ungeimpft, bei vier weiteren sei der Impfstatus unklar.

„Der Infektionsdruck in der Gesellschaft ist nach wie vor hoch“, sagte der Amtsarzt mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen. Die meisten Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske im Supermarkt sind seit 3. April aufgehoben. „Nun haben sie die Freiheit zurück. Freiheit ist aber auch Verantwortung“, mahnte der Mediziner.

Erste Long-Covid-Untersuchungsergebnisse

Inzwischen lägen dem Gesundheitsamt die ersten Begutachtungsfälle hinsichtlich von sogenannten Long-Covid-Erkrankungen vor. Sorge bereiten dem Mediziner deshalb die Ergebnisse einer neuen Studie aus Oxford, der zufolge es in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen auch Veränderungen im Gehirn geben könnte. Sollte es in Folge einer Durchseuchung zu Spätschäden kommen, könnten diese möglicherweise dramatisch sein, so Jestrabek. Der Individualschutz – Maske, Abstand, Hygiene – habe deshalb wieder an Bedeutung gewonnen.