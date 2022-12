Die Corona-Ambulanz (Testzentrum) der Kreisverwaltung zieht von Rülzheim nach Germersheim in das Gebäude in der Münchener Straße 2 um, in dem sich aktuell noch das Impfzentrum befindet. Am Montag, 2. Januar, wird die Corona-Ambulanz am neuen Standort wieder in Betrieb gehen. Die Öffnungszeiten bleiben bestehen: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 17 Uhr und Mittwoch von 8 bis 13 Uhr.

Im Dezember hat die Corona-Ambulanz in Rülzheim, Mittlere Ortsstraße 69, noch bis einschließlich 23. Dezember zu oben genannten Zeiten geöffnet. Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt sie geschlossen und zieht in die neuen Räume nach Germersheim. Der Mietvertrag in Rülzheim läuft Ende Dezember aus, weshalb der Umzug nach Germersheim geplant war, bevor die Schließung des Impfzentrums bekannt wurde, teilt die Kreisverwaltung mit.

Da die Tests in der CoronaAmbulanz nur kostenlos angeboten werden dürfen, haben nur folgenden Personen im Rahmen der Verfügbarkeit mindestens einmal wöchentlich den Anspruch auf einen SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest:

• Besucher sowie Behandelte oder Bewohner in stationären beziehugnsweise ambulanten Pflege- und Krankeneinrichtungen,

• Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines persönlichen Budgets nach dem § 29 SGB IX Personen beschäftigen sowie Personen, die bei Leistungsberechtigten im Rahmen eines persönlichen Budgets beschäftigt sind,

• pflegende Angehörige.

• Personen, die sich aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Absonderung befinden, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist.