Die Corona-Ambulanz, das Testzentrum der Kreisverwaltung, ist von Rülzheim nach Germersheim in das Gebäude in der Münchener Straße 2 (ehemals Landes-Impfzentrum) umgezogen. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8 bis 17 Uhr und Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. Da die Schnelltests in der Corona-Ambulanz kostenlos sind, haben nur bestimmte Personen Anspruch, darunter Besucher und Bewohner in stationären oder ambulanten Pflege- und Krankeneinrichtungen, Infizierte, die sich freitesten müssen sowie pflegende Angehörige. Anspruch auf kostenlose PCR-Tests haben Personen, die vor einer Reha-Maßnahme oder Behandlung in einer Krankeneinrichtung einen negativen Befund benötige sowie Menschen mit positiven Schnelltest. Zum Jahresende hatte das Impfzentrum in der Münchener Straße endgültig geschlossen. Die Corona-Ambulanz war bis dato in Rülzheim.