In einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Schwegenheim leben sieben Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren. Sie gehören einer Wohngruppe der Jugendhilfe Einrichtungen Südwest (JES) an, die sich um Kinder kümmert, die nicht mehr bei ihren Familien sein können. Die Corona-Krise hat auch dort viel verändert.

Die Wohngruppe wurde nach Angaben von JES-Geschäftsführerin Inga Traxel-Sans Ende 2015 für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gegründet. Als der Flüchtlingszustrom