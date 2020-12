Stand Montag gibt es im Landkreis Germersheim 551 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 2059 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie (plus 76 seit Freitag). Leider sind seit Freitag drei weitere ältere Menschen an oder mit Corona verstorben, so die Kreisverwaltung. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 40. An vier Schulen gab es je einen neuen positiven Fall:

- Grundschule Bellheim: Die Klasse ist in Quarantäne.

- Europa-Gymnasium Wörth: Die Ermittlungen dauern noch an.

- Realschule Plus Bellheim: Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

- IGS Rheinzabern: Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

