Aktuell leben im Landkreis Germersheim 412 positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 3584 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Das sind 31 mehr wie am Montag. Ein weiterer Mensch ist an oder mit Corona verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle im Kreis seit Beginn der Pandemie damit auf 101. Die 7-Tage-Inzidenz ist gestiegen und mit 126,3 mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt.

Neu betroffen ist die Kita Schwalbennest in Jockgrim: Eine Person wurde positiv getestet. Eine Gruppe befindet sich in Quarantäne.

Statistik



VG Hagenbach: 273 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/20 aktuell positiv Getestete/235 genesene bzw. nicht mehr Positive/18 an oder mit Corona Verstorbene. Wörth: 539/98/436/5 VG Kandel: 331/47/280/4 VG Jockgrim: 361/52/298/11 VG Rülzheim: 352/29/317/6 VG Bellheim: 424/34/362/28 Germersheim: 747/90/645/12 VG Lingenfeld: 557/42/498/17 Kreis GER: 3584/412/3071/101.

Mehr zum Thema