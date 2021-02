Aktuell leben im Landkreis Germersheim 292 positiv auf Corona getestete Menschen, so die Kreisverwaltung. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 3402 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Das sind 42 Fälle mehr als am Freitag. Ein Mensch wurde über das Wochenende als an oder mit Covid-19 verstorben gemeldet.

STATISTIK