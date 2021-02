KREIS GERMERSHEIM. Aktuell leben im Landkreis Germersheim 201 positiv auf Corona getestete Menschen. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 3242 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie. Das sind 28 Fälle mehr als am Freitag, teilt die Kreisverwaltung mit. Leider ist ein weiterer Mensch an oder mit Corona verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 96.

An der Grundschule Schwegenheim gibt einen positiven Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne, so die Kreisverwaltung.

Statistik