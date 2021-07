Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 54 bestätigte positive Fälle einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl beläuft sich auf 5620 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung am Freitag wurden 13 neue Fälle registriert (Stand 26. Juli 2021, 12 Uhr).

Neu betroffen ist die Kita St. Elisabeth in Lingenfeld. Dort gibt es einen Fall. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Eine weitere Person ist an oder mit Covid-19 verstorben. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle damit auf 126.

Die Inzidenz lieg laut Landesuntersuchamt bei 24.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 380 Infizierte seit Beginn der Pandemie/1 aktuell infizierte Person/358 Genesene/21 an oder mit Covid 19 Verstorbene

Wörth: 881/12/861/8

VG Kandel: 504/2/497/5

VG Jockgrim: 585/0/571/14

VG Rülzheim: 551/0/542/9

VG Bellheim: 658/6/624/28

Germersheim: 1256/25/1213/18

VG Lingenfeld: 805/8/774/23

Kreis GER: 5620/54/5440/126.