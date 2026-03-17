Der Einbruch der Industrieproduktion hat Folgen für den Containerumschlagsspezialist im Wörther Hafen. Zudem hängen die Pläne von einer Erweiterung in Karlsruhe ab.

Der Spezialist für den Container-Umschlag im Wörther Hafen, die Contargo mit rund 100 Mitarbeitern, wird kleinere Brötchen backen: 2024 war noch eine Erweiterung für rund 200 Millionen Euro geplant. „Der Plan ist weit in die Ferne gerückt“, sagt Andreas Roer. Er ist als Managing Director für den Standort Wörth/ Karlsruhe zuständig. Der Grund für das Abspecken der Pläne: der „Knick“ vor allem in den Branchen Fahrzeugbau, Automobilzulieferer und Chemie. Entsprechend weniger Container werden umgeschlagen. Der Rückgang betrage rund 25 Prozent, so die Einschätzung von Roer. Mit Blick auch auf die Zukunft spricht er von einer komplexen Gemengelage und reißt einige Punkt an: „ Russland: der Markt ist weg; Iran: können wir die Auswirkungen nicht absehen; Ukraine: da erhoffen sich manche ein Geschäft beim Wiederaufbau.“

Definitiv kein Kai-Ausbau

„Der große Wurf ist aber noch nicht vom Tisch“, sagt Roer mit Blick auf die Planungen in Wörth. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Konjunktur nicht weiter deutlich zurück geht. Auf den ursprünglich geplanten Ausbau der Kai-Anlagen werde auf jeden Fall verzichtet.

Eigentlich sollten am Wörther Container-Terminal künftig vier statt bisher zwei Schiffe gleichzeitig anlegen können. Dafür sollte die Spundwand, an der die Schiffe anlegen, in nördliche Richtung, also flussabwärts, entsprechend verlängert werden: von 320 auf 850 Meter. Das sah zumindest die Planung vor, die Contargo Anfang 2023 öffentlich machte. Ein Jahr später wurde neu gerechnet, und das Projekt hatte sich von 150 Millionen auf 200 Millionen Euro verteuert. Ein Grund: Die Preise für einen Kran hatten sich innerhalb weniger Jahre beinahe verdreifacht, auf rund 9 Millionen Euro. Die Mehrkosten sind durchaus relevant, denn geplant war, die Zahl der Kräne im Wörther Hafen von zwei auf acht zu erhöhen.

Immerhin mehr Gleise möglich

Aber 2030 könnte mit einem massiven Ausbau der Gleiskapazitäten begonnen werden. Die Kosten: immer noch 80 Millionen Euro. Neu gebaut werden sollen drei Gleise, jeweils zwischen 800 und 850 Meter lang. „Auf jedem Gleis kann ein 740 Meter langer Vollzug halten“, sagt Roer. Diesen Gleisen stehen das Verwaltungsgebäude und eine Lagerhalle im Weg. Sie sollen abgerissen und anderer Stelle neu gebaut werden. Derzeit schon im Gange ist die Reaktivierung zweier bereits vorhandener Gleise. „Das bringt uns zwei mal vierhundert Meter mehr“, so Roer: „Wir fangen damit im April an und sind Ende Mai durch.“ Die Zugfrequenz soll damit von zwei auf sechs Züge täglich erhöht werden. Die Kosten: rund 1,5 Millionen Euro.

Eine Voraussetzung für die Umsetzung des 80-Millionen-Projekts in Wörth ist die bereits angegangene Erweiterung des Containerhafens Karlsruhe (20 Mitarbeiter). „Das ist nur im Tandem möglich“, so Roer. Ein alter Kran, Baujahr 1976, wird durch einen neuen ersetzt, die Gleiskapazität auf zwei mal 350 Meter beinahe verdoppelt, die Fläche wurde schon von 15.000 auf 35.000 Quadratmeter vergrößert. Das ist zwar immer noch nur etwas mehr als 15 Prozent der 250.000 Quadratmeter im Hafen Wörth und die Unterschiede im Umsatz seien entsprechend, so Roer. Aber Contargo verschafft sich mit der Erweiterung in Karlsruhe Spielraum für den Ausbau in Wörth; Karlsruhe kann dann Kapazitäten aufnehmen, für die in der Pfalz vorübergehend kein Platz ist. Die Kosten in Karlsruhe schätzt Roer auf 1,5 Millionen Euro – ohne Kran, für den werden Fördermittel beantragt.

Bahn und Schiff sollen bei 50:50 liegen

Der sogenannte „Modal Split“, die Verteilung der Container auf die Verkehrsträger, soll sich in Wörth mit dem Ausbau in Richtung Bahn verschieben. „Derzeit kommen 70 Prozent der Container mit dem Schiff an oder werden mit dem Schiff abtransportiert. Der Anteil der Bahn liegt zurzeit bei 30 Prozent“, sagt Roer. Bis 2045 sollen Schiff und Bahn gleichauf liegen, der „Modal Split“ wäre dann 50:50. Damit folgt Contargo dem Markt, so Roer.

Soll heißen: Für die Kunden von Contargo – die Speditionen – sei die Bahn mittlerweile der zuverlässigere Verkehrsträger. Der Grund: Mehr Hochwasser auf dem Rhein in immer kürzeren Abständen, aber dafür länger anhaltend, dazwischen dann öfter mal Niedrigwasser – der Klimawandel lässt grüßen. Die Contargo verbindet die Unternehmen der Region mit den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen. Beide werden zweimal in der Woche mit Rheinschiffen angesteuert, nach Rotterdam fährt fünf Mal in der Woche ein Zug.