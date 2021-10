Statt der veranschlagten 400.000 Euro für die Containerlösung fürs Kreis-Sozialamt werden nun eine halbe Million Euro fällig – wegen gestiegener Kosten. Darüber informierte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Montag den Kreistag. Wegen zusätzlicher Aufgaben braucht das Sozialamt mehr Platz. Dafür sollen 16 Container angeschafft werden. Diese sollen so lange genutzt werden, bis das geplante neue Kreishaus fertig ist. Danach, so die Aussage der Kreisverwaltung im Juni, könnten die Container auch für andere Zwecke verwendet werden, beispielsweise bei Schulsanierungen. Ursprünglich war geplant, 24 Container für 800.000 Euro zu kaufen. Das erschien der SPD zu teuer, weshalb sie forderte, eine günstigere Lösung zu suchen. Dies gelang unter anderem durch eine optimierte Raumnutzung, Heimarbeitsplätze und eine nur einstöckige Containersiedlungslösung, wodurch eine teure Treppe entfallen konnte, und den Verzicht auf Funktionsräume.